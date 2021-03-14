BITCOIN 60 BİN DOLARI AŞTI

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda 45 bin dolar seviyelerine gerileyen, ani ve sert satış dalgalarına sahne olan Bitcoin 61 bin 600 dolar seviyesini de aştı. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket ile birlikte Chiliz, Holo, Dogecoin, Bittorrent'te de güçlü alımlar görüldü.