Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı. Bir süredir sakin seyreden ve Bitcoin tarafında sert düşüşlerin görülmesiyle uzak durulmaya çalışılan kripto para piyasası canlandı.
Bitcoin'in yeniden rekor kırması, Chiliz'in fiyatının iki katını aşmasıyla birlikte diğer kripto paralara da eğilim artmaya başladı.
Fiyatı kuruşlarla ifade edilen kripto paralara yoğun ilgi gelmesi piyasalarda harekete neden oldu.
BITCOIN 60 BİN DOLARI AŞTI
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda 45 bin dolar seviyelerine gerileyen, ani ve sert satış dalgalarına sahne olan Bitcoin 61 bin 600 dolar seviyesini de aştı. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket ile birlikte Chiliz, Holo, Dogecoin, Bittorrent'te de güçlü alımlar görüldü.
CHILIZ FİYATINI İKİYE KATLADI
Geçtiğimiz ay 0.34 dolar seviyelerinde işlem gören Chiliz fiyatını ikiye katlayarak 0.72 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son 7 gündür güçlü hareket sergileyen Chiliz dün akşamdan itibaren ivme kaybetti ve kazançlarını silmeye başladı.