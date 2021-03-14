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    • Ekonomi
    • 14.03.2021 12:10
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    • 14.03.2021 12:10
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    Kripto para patlaması! İşte , , , , fiyatlarında son durum!

    Kurumsal alımların artmasıyla birlikte kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son zamanlarda trend haline gelen kripto parada hareketlilik yeniden başladı. Altın, dolar, eurodan sonra en popüler yatırım aracı haline geldi. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan 61 bin doları aşarak yeni rekor kırdı. Kuruşlu fiyatlardan işlem gören kripto paralar ise yüzde 50-60 oranında yükselişler yaşandığı görüldü.

    Kripto para patlaması! Kazanç yüzde yüze ulaştı!

    Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı. Bir süredir sakin seyreden ve Bitcoin tarafında sert düşüşlerin görülmesiyle uzak durulmaya çalışılan kripto para piyasası canlandı.

    Bitcoin'in yeniden rekor kırması, Chiliz'in fiyatının iki katını aşmasıyla birlikte diğer kripto paralara da eğilim artmaya başladı.

    Fiyatı kuruşlarla ifade edilen kripto paralara yoğun ilgi gelmesi piyasalarda harekete neden oldu.

    BITCOIN 60 BİN DOLARI AŞTI

    Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda 45 bin dolar seviyelerine gerileyen, ani ve sert satış dalgalarına sahne olan Bitcoin 61 bin 600 dolar seviyesini de aştı. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket ile birlikte Chiliz, Holo, Dogecoin, Bittorrent'te de güçlü alımlar görüldü.

    CHILIZ FİYATINI İKİYE KATLADI

    Geçtiğimiz ay 0.34 dolar seviyelerinde işlem gören Chiliz fiyatını ikiye katlayarak 0.72 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son 7 gündür güçlü hareket sergileyen Chiliz dün akşamdan itibaren ivme kaybetti ve kazançlarını silmeye başladı.

        HOLO, BITTORRENT, DOGECOIN GÜÇLENİYOR

        Chiliz'in düşüşe geçmesiyle birlikte Holo, Bittorrent ve Dogecoin kripto paralarında uzun süredir görülmeyen güçlenme yaşanmaya başladı. Holo yüzde 60 yükselirken, Bittorrent'te kazanç yüzde 20'nin üstünü gördü. İş adamı Elon Musk desteklediği ve radarında olan Dogecoin ise yüzde 15 seviyelerinde kazanç sağladı.

        ELON MUSK'TAN DOGECOIN'E DESTEK

        Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif olarak kullanan Elon Musk, bir soruya karşılık cevap verdi. Dogecoin'i her zaman destekleyen Musk, Twitter'da kendisine yöneltilen "Tesla, Bitcoin yatırımı yaparken Coinbase'i kullandığına dair bir rapor gördüm. Coinbase'in Dogecoin'i etkinleştirmesi gerektiğini düşünüyor musun? Böylece birçok kişi Dogecoin'e erişebilir" sorusuna "Evet" yanıtı verdi.
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        Haberler Ekonomi Kripto para patlaması! İşte Bitcoin, Chiliz, Holo, Bittorrent, Dogecoin fiyatlarında son durum!