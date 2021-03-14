Son dakika haberi: Taşeronda 6 bin TL ödeme kararı. Kadroya geçtikten sonra yüzdelik dilim ödemeleri durdurulan ve ödenmeyen işçilerin kurumlara karşı mahkemeye yaptıkları başvurular olumlu sonuçlanmaya başladı. Taşeron işçilerin 2021 yılından bekledikleri en önemli düzenlemelerinde başında yer alan yüzdelik dilim konusu, 2021 Toplu İş Sözleşmesi toplantılarında yer alacak başlıklardan olacak. Türk İş Sendikasının çalışanlar için masaya sunması beklenen yüzdelik dilim düzenlemesinde ise bazı olası senaryolar gündemde. Peki taşeron işçilere ek ne kadar maaş zammı yapılacak?
Çalıştığı kurumda kadroya geçtikten sonra yüzdelik dilim ödemeleri yapılmayan işçiler , iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Bir işçi ödenmeyen yüzdelik dilim ödemesinin tahsili için Gebze 8. iş mahkemesine başvurdu. İş Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve davacı haklı bulundu ve ödenmeyen yüzdelik dilimlerin ödenmesine karar verildi.
Davanın kabul edildiğinin belirtildiği karar metninde "Ücret alacağı olarak 6 bin 237 lira brüt alacağın, 500 lirasının dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi iel birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine
Dair: Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı açıkça okundı, usulen anlaşıldı. 20/03/2021."