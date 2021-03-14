

YÜZDELİK DİLİM TAŞERON İŞÇİLERE NE SAĞLAYACAK?

KHK ile kadroya alınmadan önce çok sayıda taşeron işçi, o dönemin asgari ücretinden daha yüksek tutarlarda maaş alıyorlardı. Ancak KHK sonrası çok sayıda kurum taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücret olarak belirledi ve ödemeleri o tutar üzerinden yaptı.

Taşeron işçilerin maaşlarının o seviyede ödenmeye başlanmasıyla bazı işçiler konuyu yargıya taşıdırlar. Yerel mahkemelerde yer alan yüzdelik dilim düzenlemesiyle çalışanların maaşlarının asgari ücrete düşülemeyeceğine karar verildi. Karar sonrasında işçilere geriye dönük haklarını alma imkanı da sağlandı.