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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 12:39
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    • 12.03.2021 13:05
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    ! Bakan Pekcan resmen duyurdu! 'te yeni dönem başladı

    haberine göre Ticaret Bakanı , ile ilgili yapılan yeni düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini duyurdu. Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'muz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi." ifadelerini kullandı.

    Bakan resmen duyurdu! e-Ticaret'te yeni dönem başladı

    Ticaret Bakanı , Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Pekcan, "Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı" dedi.

    Pekcan, şöyle devam etti:
    "Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Pekcan resmen duyurdu! e-Ticaret'te yeni dönem başladı