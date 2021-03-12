İşte SGK'nın , Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı üzerine yayımladığı o genelge: 506 sayılı kanunun ilgili maddesinde yer alan, "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttı" hükmü geçerli olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.