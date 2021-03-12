SGK, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı üzerine yaşlılık aylığının bağlanmasına yönelik tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımladı.
Yayımlanan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet Yazarı Cem Kılıç, "Bu genelgeye göre emeklilik aylığı talebinde bulunan sigortalıların sadece çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra bu talepleri kabul edilecek. Yani yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü bir çalışanın işinden ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İşte SGK'nın , Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı üzerine yayımladığı o genelge: 506 sayılı kanunun ilgili maddesinde yer alan, "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttı" hükmü geçerli olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.