Son dakika: İnternetten sahte ürün satan yandı! 500 bin TL ceza, siteye de erişim engeli

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını ile beraber tüketiciler internetten daha fazla alışveriş yapmaya başladı. Bunu farkeden dolandırıcılar da sahte ürünlerle vatandaşları kandırma peşinde.
Sahte ürün mağduriyetine karşı düğmeye basıldı. Yeni dönemde e-ticaret platformları ve buralarda ürün satan mağazalar sıkı bir şekilde takip altına alınacak. Vatandaşı mağdur eden e-ticaret platformlarına idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak.
Standartlara uygun olmayan ürün satan internet sitelerine erişim engellenecek. Elektronik ticaret yoluyla satılan ürünlerin de güvenli olmasının zorunlu tutulduğu Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği yürürlüğe girdi.