QNB Finansbank, müşterilerine özel banka şubelerine kadar gitmeden çağrı merkezi aranarak hızlı kredi başvurusu yapabilecekleri kampanya düzenledi. Maddi açıdan dara düştüğünüz de ve acil paraya ihtiyaç duyduğunuz da bankalara başvurarak kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Çoğu banka müşterisi olmasanız bile kredi konusunda size yardımcı olacak, maddi sıkıntılarınızı karşılamanız için sizlere hızlı kredi seçeneği sunar. Hızlı kredi başvurusunda bulunmak oldukça kolay ve zahmetsizdir. İnternet bankacılığının gelişmesiyle hızlı bir şekilde mobil şubelerden kredi başvurusunda bulunabilir, kısa zaman zarfında bilgilendirilebilirsiniz.
Anında kredi başvurusu kapsamında kişilerin sigorta yaptırmaları istenmektedir. Sigorta kredinin teminatı için zorunlu olarak tutulmaktadır. Ödemeleri ise kişilerin demografik bilgilerine göre farklılık göstermektedir.
Hızlı krediye başvurmak için:
İnternet bankacılığını
Mobil bankıcılığı
Karşılaştırmalı internet sitelerini kullanarak
Müşteri hizmetlerini arayarak
ATM'leri kullanarak
Bankaların sitelerini kullanarak hızlı krediye başvuruda bulunabilirsiniz.