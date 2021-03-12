Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2021 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 12:10
    ABONE OL

    ’tan 2.500-5.000 TL tek tuşa basılarak hızlı kredi! Paranızı başvurun anında ATM’den çekin

    hizmeti sunan bankaların müşterisi olmasanız dahi başvuru talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. nuzun yeterli olması, aylık düzenli bir gelirinizin ve sigortanızın olması durumunda hızlı kredi başvurunuz onaylanacaktır. Genellikle bütün bankalar hızlı kredi seçeneği sunsa da faiz oranları konusunda değişiklik yaşanmaktadır. , yüzde 1,39’dan başlayan faiz oranları uygulamaktadır. Çağrı merkezinden 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapılabilinmesi mümkün olup, kredinin değerlendirilmesi ve takibinde de onaylanması halinde talep edilen kredi tutarı anında hesaba yatırılmaktadır.

    takvim.com.tr
    Paranızı başvurun anında ATM’den çekin! 5.000 TL...

    QNB Finansbank, müşterilerine özel banka şubelerine kadar gitmeden çağrı merkezi aranarak hızlı kredi başvurusu yapabilecekleri kampanya düzenledi. Maddi açıdan dara düştüğünüz de ve acil paraya ihtiyaç duyduğunuz da bankalara başvurarak kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Çoğu banka müşterisi olmasanız bile kredi konusunda size yardımcı olacak, maddi sıkıntılarınızı karşılamanız için sizlere hızlı kredi seçeneği sunar. Hızlı kredi başvurusunda bulunmak oldukça kolay ve zahmetsizdir. İnternet bankacılığının gelişmesiyle hızlı bir şekilde mobil şubelerden kredi başvurusunda bulunabilir, kısa zaman zarfında bilgilendirilebilirsiniz.

    Anında kredi başvurusu kapsamında kişilerin sigorta yaptırmaları istenmektedir. Sigorta kredinin teminatı için zorunlu olarak tutulmaktadır. Ödemeleri ise kişilerin demografik bilgilerine göre farklılık göstermektedir.

    Hızlı krediye başvurmak için:

    İnternet bankacılığını
    Mobil bankıcılığı
    Karşılaştırmalı internet sitelerini kullanarak
    Müşteri hizmetlerini arayarak
    ATM'leri kullanarak
    Bankaların sitelerini kullanarak hızlı krediye başvuruda bulunabilirsiniz.

        Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

        Kredi notu nasıl yükseltilir? Sorusunun yanıtını aradığımızda, karşımıza çeşitli alternatifler çıktığını görüyoruz.

        1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.

        2- Birden fazla banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.

        3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.

        4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.

        5- Ufak tefek, başka bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız için bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

        6- Düzenli ödemeleriniz konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.

        Bir kaç banka ile çalışmak yerine tek bir bankadan tüm işlemlerinizi yürüterek hem o bankadan çekeceğiniz bir sonraki kredi için daha çok daha karlı bir alışveriş yapabileceksiniz. Aynı zamanda başka bir banka ile çalışacağınızda kredi notunuz daha yüksek olur. Kredi notunuzu yüksek tutmak her zaman için sizin yararınıza olacağı kesindir. Kredi notunuzu yüksek tutmak bir sonraki ihtiyaç krediniz için daha faydalı olacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi QNB Finansbank’tan 2.500-5.000 TL tek tuşa basılarak hızlı kredi! Paranızı başvurun anında ATM’den çekin