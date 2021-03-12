



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını belirterek, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını söyledi. Projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da kaydeden Selçuk, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını bildirdi.