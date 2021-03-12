Ve sonunda netleşmiş oldu! Bakıcı ve kreş artık dert olmayacak! Devlet ödeme yapmaya hazırlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çalışan anneye bakıcı desteği haberi ile projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, aile ve iş yaşamı dengesini güçlendirmektir. Bakıcı parası ve yardımından yararlanmak isteyen annelerin için, çalışan anne desteği, eğitimli bakıcı desteği şartları, SGK eğitimli bakıcı ve çalışan annelere anneanne destek ücretleri hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Kadınların bir çoğu özellikle de büyük şehirlerde son derece yüksek olan kreş ücretleri ve bakıcı parası nedeni ile çocuk sahibi olduktan sonra işe geri dönmezken devlet hem bu kadınların işe dönmesini sağlamak hem de sigortalı eğitimci bakıcıların istihdamlarını teşvik etmek amacı ile bakıcı desteği ödemeleri yapılıyor.
Çalışan Anne Desteği
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen bu proje ile çalışan annelerin destek başvuru yapmaları ile devletten çocukların bakımı için bakıcı desteği verilmektedir. Bakıcı desteği ise eğer bir çocuğunuz varsa bu çocuğun bakıcı varsa ve bu bakıcı tam ay yani 30 gün sigorta yapılmış ise, bakıcının da 0-36 ay arasındaki çocuklara bakma konusunda MEB veya işkur bakıcılık sertifikası bulunuyorsa devletdestekli.com bu durumda olanlara başvuru yapmaları halinde 1.300 TL. ödeme yapılmaktadır. Çalışan anne desteği projesindeki amaç ise kayıt dışı çalışmayı önlemek, bakıcıları kayıt altına almak ve çalışan annelerin iş gücü piyasasına daha rahat girmelerini kolaylaştırmaktır.
Çalışan Anne Desteği Ne Kadar?
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği veriyor. 2021 yılında destek miktarı aylık 325 avrodur. 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır.
Çalışan Anne Desteği Başvuruları
Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile buradan veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını başarıyla yapan ilk 3700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecektir. SGK broşürü inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.
Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden faydalanmaktadır;
Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler için (Çalışan Anne Desteği),
0-36 aylık çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış kadınlar için (Bakıcı Eğitim Teşvik) i veriliyor.
Özel gereksinimli çocuğu olan anneler aylık 375 Avro (€) ödeme alacaktır