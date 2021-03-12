Ve sonunda netleşmiş oldu! Bakıcı ve kreş artık dert olmayacak! Devlet ödeme yapmaya hazırlanıyor

Çalışan Anne Desteği Ne Kadar?

Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği veriyor. 2021 yılında destek miktarı aylık 325 avrodur. 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır.

Çalışan Anne Desteği Başvuruları

Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile buradan veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını başarıyla yapan ilk 3700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecektir. SGK broşürü inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden faydalanmaktadır;

Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler için (Çalışan Anne Desteği),

0-36 aylık çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış kadınlar için (Bakıcı Eğitim Teşvik) i veriliyor.

Özel gereksinimli çocuğu olan anneler aylık 375 Avro (€) ödeme alacaktır