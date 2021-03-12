Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2021 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 10:54
    ABONE OL

    Ve sonunda netleşmiş oldu! Bakıcı ve kreş artık dert olmayacak! Devlet ödeme yapmaya hazırlanıyor

    Kadınların çalışma yaşamında daha fazla yer almasını sağlamak isminin çalışan bayanlara müteveccih yardım ödemeleri her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Özellikle de anne olan kadınların doğumdan sonra çalışma yaşamına gerekli olarak ara vermesi ve pek çok kadının sonra işe geri dönmemesi üzerine bakıcı takviyeleri büyük ehemmiyet taşıyor. Bakıcı parası ve yardımından yararlanmak isteyen annelerin için, desteği, eğitimli bakıcı desteği şartları, eğitimli bakıcı ve çalışan annelere anneanne destek ücretleri hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda netleşmiş oldu! Bakıcı ve kreş artık dert olmayacak!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çalışan anneye bakıcı desteği haberi ile projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, aile ve iş yaşamı dengesini güçlendirmektir. Bakıcı parası ve yardımından yararlanmak isteyen annelerin için, çalışan anne desteği, eğitimli bakıcı desteği şartları, SGK eğitimli bakıcı ve çalışan annelere anneanne destek ücretleri hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Kadınların bir çoğu özellikle de büyük şehirlerde son derece yüksek olan kreş ücretleri ve bakıcı parası nedeni ile çocuk sahibi olduktan sonra işe geri dönmezken devlet hem bu kadınların işe dönmesini sağlamak hem de sigortalı eğitimci bakıcıların istihdamlarını teşvik etmek amacı ile bakıcı desteği ödemeleri yapılıyor.

    Çalışan Anne Desteği

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen bu proje ile çalışan annelerin destek başvuru yapmaları ile devletten çocukların bakımı için bakıcı desteği verilmektedir. Bakıcı desteği ise eğer bir çocuğunuz varsa bu çocuğun bakıcı varsa ve bu bakıcı tam ay yani 30 gün sigorta yapılmış ise, bakıcının da 0-36 ay arasındaki çocuklara bakma konusunda MEB veya işkur bakıcılık sertifikası bulunuyorsa devletdestekli.com bu durumda olanlara başvuru yapmaları halinde 1.300 TL. ödeme yapılmaktadır. Çalışan anne desteği projesindeki amaç ise kayıt dışı çalışmayı önlemek, bakıcıları kayıt altına almak ve çalışan annelerin iş gücü piyasasına daha rahat girmelerini kolaylaştırmaktır.

    Çalışan Anne Desteği Ne Kadar?

    Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği veriyor. 2021 yılında destek miktarı aylık 325 avrodur. 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır.

    Çalışan Anne Desteği Başvuruları

    Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile buradan veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını başarıyla yapan ilk 3700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecektir. SGK broşürü inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden faydalanmaktadır;

    Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler için (Çalışan Anne Desteği),
    0-36 aylık çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış kadınlar için (Bakıcı Eğitim Teşvik) i veriliyor.
    Özel gereksinimli çocuğu olan anneler aylık 375 Avro (€) ödeme alacaktır

        Bakıcı Desteğine Kimler Başvuru Yapabilir?

        Bakıcı desteğine ilişkin detayları paylaşan Bankan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganı ile 2019 yılında başlayan projeden 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler faydalanabilmektedir.

        Bakıcı Desteği Şartları Nelerdir?

        Devlet destekli bakıcı parası yardımından yararlanmak için öncelikli olarak aşağıdaki şartlara uyum sağlıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde yer almaktadır.

        Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

        Bu destekten yararlanacak olan annenin başvuru esnasında sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

        Annenin en fazla en az asgari ücretin brüt tutarının 2 katı kadar bir ücrete tabi olması gerekmektedir.

        Başvuru anında annenin iki yaşında veya daha küçük yaşta bir çocuğunun bulunuyor olması gerekmektedir.

        Tutulacak çocuk bakıcısının birinci dereceden akraba olmaması gerekmektedir.

        Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

        Annenin proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması gerekmektedir.

        Anne ve bakıcı aynı ilde ikamet etmek

        Saymış olduğumuz bu şartlara uyum gösteren annelerin İnternet üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekecektir.

        Eğitimli Bakıcının Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

        Bakıcı desteğinden yararlanabilmek için gerekli olan şartlar ile bakıcılarında taşıması gereken şartlar bulunmaktadır o şartlar ise;

        18 yaşını doldurmuş olması,
        Anne ve çocuk ile aynı illerde yaşıyor olması,
        Anne yada ile 1. dereceden yakınlığının olmaması,(Akrabalık bağı olmayacak)
        Proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,
        5510 saylı Kanunun Ek 9. maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,

        0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi yada lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması ile birlikte bakıcılar çocuklara kendi evlerinde de bakabilirler.

        Evde Çocuk Bakımı Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

        Evde çocuk bakımı başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıraladığımız gibidir;

        Bakıcı teşviki için başvuru yapmak isteyenler, SGK il veya İlçe müdürlüklerine gitmelidir,
        SGK internet sitesi üzerinden, başvuru yapılabilen bakıcı teşviki modeli belirlenir,
        SGK müdürlükleri üzerinden başvuru yapılmaktadır,
        İl veya İlçe SGK müdürlükleri tarafından verilen başvuru formu doldurulduktan sonra, işe alınacak bakıcının formu imzalaması gerekmektedir.
        Bakıcı teşviki başvurusu yapmadan önce, belirtilen kriterlere uygun olan bir bakıcının bulunması gerekiyor. Başvuru formu hazırlandıktan sonra bakıcıya imzalatılır ve bakıcı desteği başvurusu işleme alınır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşmiş oldu! Bakıcı ve kreş artık dert olmayacak! Devlet ödeme yapmaya hazırlanıyor