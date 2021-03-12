Tarım desteği alan vatandaşlar çiğ süt desteği ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." Peki, çiğ süt desteği nasıl alınır? Çiğ süt desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı…
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Pakdemirli, şunları söyledi:
"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."
ÇİĞ SÜT PARASI NASIL ALINIR?
Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir.
Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.
Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.