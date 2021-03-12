2021 TOKİ açık satış hangi tarihte yapılacak?

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

Mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına mensup kimseler TOKİ'nin üretmiş olduğu evlerden hak sahibi olabiliyor.

TOKİ satışları hakkında bilinen satış yöntemi kura oluyor. Satışa sunulan konut sayısından fazla başvuru olması durumunda, noter huzurunda "Konut Alma Hakkı Ve Konut Belirme Kurası" çekilerek, konut alıcıları belirleniyor.

Konut adedinden daha az başvuru olması durumunda ise, kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanıyor. Başvuruda bulunanların konut satın alma hakkı ve seçme önceliğini belirlemede başvuru sırası esas alınıyor.

Ancak TOKİ satışlarında 6 farklı satış yöntemi kullanıyor. Bunlar: TOKİ kuralı satış, açık satış yöntemi ile satış, açık artırma yöntemi ile satış, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik satış, evi olmayan kamu kurumları personeline yönelik satış, hasılat paylaşımlı projelere yönelik satış olarak karşımıza çıkıyor.