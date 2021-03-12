2021 TOKİ açık satış hangi tarihte yapılacak?

Kurum her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda Ev almak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞLARI NASIL YAPILIR?
Mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına mensup kimseler TOKİ'nin üretmiş olduğu evlerden hak sahibi olabiliyor.
TOKİ satışları hakkında bilinen satış yöntemi kura oluyor. Satışa sunulan konut sayısından fazla başvuru olması durumunda, noter huzurunda "Konut Alma Hakkı Ve Konut Belirme Kurası" çekilerek, konut alıcıları belirleniyor.
Konut adedinden daha az başvuru olması durumunda ise, kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanıyor. Başvuruda bulunanların konut satın alma hakkı ve seçme önceliğini belirlemede başvuru sırası esas alınıyor.
Ancak TOKİ satışlarında 6 farklı satış yöntemi kullanıyor. Bunlar: TOKİ kuralı satış, açık satış yöntemi ile satış, açık artırma yöntemi ile satış, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik satış, evi olmayan kamu kurumları personeline yönelik satış, hasılat paylaşımlı projelere yönelik satış olarak karşımıza çıkıyor.
TOKİ 137 KONUT VE 120 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.