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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 16:19
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    • 12.03.2021 16:19
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    açık satış hangi tarihte yapılacak? | açık artırmaya nasıl katılınır?

    () bazı şehirlerde uygun maliyetli daireleri satışı yapıyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan şehirlerden konut almak isteyen vatandaşlar ilanlara göz atıyor. TOKİ son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 senesi ev müracaatlarının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların uygun maliyete konut sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. TOKİ, 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını bildirdi. Peki ? ? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 TOKİ açık satış hangi tarihte yapılacak?

    Kurum her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda Ev almak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

    TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

    Mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına mensup kimseler TOKİ'nin üretmiş olduğu evlerden hak sahibi olabiliyor.

    TOKİ satışları hakkında bilinen satış yöntemi kura oluyor. Satışa sunulan konut sayısından fazla başvuru olması durumunda, noter huzurunda "Konut Alma Hakkı Ve Konut Belirme Kurası" çekilerek, konut alıcıları belirleniyor.

    Konut adedinden daha az başvuru olması durumunda ise, kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanıyor. Başvuruda bulunanların konut satın alma hakkı ve seçme önceliğini belirlemede başvuru sırası esas alınıyor.

    Ancak TOKİ satışlarında 6 farklı satış yöntemi kullanıyor. Bunlar: TOKİ kuralı satış, açık satış yöntemi ile satış, açık artırma yöntemi ile satış, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik satış, evi olmayan kamu kurumları personeline yönelik satış, hasılat paylaşımlı projelere yönelik satış olarak karşımıza çıkıyor.

    TOKİ 137 KONUT VE 120 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

        2021 TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

        TOKİ, 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapacak.

        Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

        31 İLDE 137 KONUT AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

        Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

        HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI HİZMET VERECEK

        Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

        Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" internet adresinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        TOKİ KURASI NASIL ÇEKİLİR?

        Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarına yönelik üretilen konutlar, satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, kura yöntemi ile satışa sunuluyor.

        Satışa sunulan konut sayısından fazla başvuru olması durumunda, noter huzurunda "Konut Alma Hakkı Ve Konut Belirme Kurası" çekilerek, konut alıcıları belirleniyor.
            Haberler Ekonomi 2021 TOKİ açık satış hangi tarihte yapılacak? | TOKİ açık artırmaya nasıl katılınır?