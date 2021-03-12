Vergi muafiyeti nedir? Basit usul vergi mükellefi kimlerdir? Vergi muafiyeti olacak esnaflar!

Basit ve gerçek usul mükellef durumları daha çok bireylerin vergi sistemleri diğer bireylerden farklıdır. Gerçek usule tabi olan bireyler daha çok stopaj, KDV ve gelir vergisi ödemektedirler. Basit usule tabi olan bireyler ise daha çok ticaret vergisi ödemektedirler.

BASİT USULE TABİ OLMANIN GETİRİLERİ NELERDİR?

Öncelikle yasal olarak muhasebe tutma defterine herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır