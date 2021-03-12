Vergi muafiyeti nedir? Basit usul vergi mükellefi kimlerdir? Vergi muafiyeti olacak esnaflar hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi paketiyle ilgili detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor." ifadesini kullandı. İşte vergi muafiyetine dair merak edilen bilgiler!
KİMLERE VERGİ MUAFİYETİ OLACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.
Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.
Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.
VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?
Vergi muafiyeti bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulmasıdır. Bu muafiyet kısmen veya tamamen olabilir.
Vergi vermekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ibarelere göre vergiden muaf olabilir.
BASİT USULDE VERGİLENDİRME NEDİR?
Basit usulde ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satın alınan malların alış bedeli arasındaki olumlu fark olarak hesaplanır.