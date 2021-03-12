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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 11:45
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    • 12.03.2021 11:45
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    TOKİ’den son dakika büyük müjde! 'da 201.000 TL'ye konut satışı başladı! Kura ve çekiliş yok! İşte detaylar

    (TOKİ) bazı şehirlerde uygun maliyetli daireleri satışı yapıyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan şehirlerden konut almak isteyen vatandaşlar ilanlara göz atıyor. TOKİ son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yerini vadeli ve açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığını duyurdu. TOKİ’nin satışa çıkardığı konutlar arasında dikkat çekenler bulunuyor. ’da ’deki bir konutun fiyatı ise en düşük 201 bin lira olarak belirlendi.

    TOKİ'den tarihi fırsat: İstanbul'da 201 bin TL'ye ev!

    TOKİ her yıl binlerce konut inşa ederek ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen konutlarla uygun fiyatlı evler satın almak mümkün olabilecek. Alt gelir ve orta gelir grubundaki kişilere yönelik olarak yapılan konutlara yoğun ilgi gösteriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenlere yönelik elindeki konut ve dükkanları satışa çıkarıyor. 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkacak.

    BİRBİRİNDEN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

    TOKİ yapmış olduğu ödeme seçenekleri ile gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek.

    BAŞAKŞEHİR'DE 1+1 201 BİN LİRA

    TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında dikkat çekenler bulunuyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor.

        KONUTLAR

        137 konut yüzde 10 peşinat, 180 ay vade ile

        Çankırı, Çorum, İstanbul, Düzce, Kars, Sinop, Şanlıurfa



        Yüzde 25 peşinat-120 ay vade ile

        Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sivas, Tokat, Van, Zonguldak

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
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        Haberler Ekonomi TOKİ’den son dakika büyük müjde! İstanbul'da 201.000 TL'ye konut satışı başladı! Kura ve çekiliş yok! İşte detaylar