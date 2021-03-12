TOKİ her yıl binlerce konut inşa ederek ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen konutlarla uygun fiyatlı evler satın almak mümkün olabilecek. Alt gelir ve orta gelir grubundaki kişilere yönelik olarak yapılan konutlara yoğun ilgi gösteriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenlere yönelik elindeki konut ve dükkanları satışa çıkarıyor. 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkacak.
BİRBİRİNDEN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ
TOKİ yapmış olduğu ödeme seçenekleri ile gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek.
BAŞAKŞEHİR'DE 1+1 201 BİN LİRA
TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında dikkat çekenler bulunuyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor.