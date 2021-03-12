TOKİ her yıl binlerce konut inşa ederek ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen konutlarla uygun fiyatlı evler satın almak mümkün olabilecek. Alt gelir ve orta gelir grubundaki kişilere yönelik olarak yapılan konutlara yoğun ilgi gösteriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenlere yönelik elindeki konut ve dükkanları satışa çıkarıyor. 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkacak.