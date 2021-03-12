"Ethereum ölçeklendirme sorunları oldukça uzun bir süredir tartışma konusu olan ETH için Vitalik Buterin'den, 'ikinci katman toplama çözümleri, Ethereum'un ağını önümüzdeki birkaç ay içinde 100 kat ölçeklendirebilir' yanıtı geldi. Tabandaki problemlerin iyileştirilmesine yönelik adımların atılması hem yeni aktörler bulmak için hem de Ethereum'a inanan mevcut yatırımcılar için fayda sağlayabilir.

"Ripple Labs ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz yıl açılan bir davada anlaşma kararı aldı. Dava içeriği YouTube'un XRP dolandırıcılarını engellemediği yönündeydi. Bazı kişiler kimi zaman şirkettenmiş gibi davranıyor, kimi zaman ise ücretsiz XRP dağıtma söylemleriyle oyunlar oynayabiliyordu. Garlinhouse, 'bu platformların çözümün bir parçası olmaları gerektiğini de anlamaya başladıklarını' da ileterek anlaşma yolunu seçti.