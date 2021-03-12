Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 58,000 doların üzerini gören Bitcoin, 56,500 doların üzerine, ikinci sıradaki Ethereum da 1,800 doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.
Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran etkenlerden birisi de, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu. Goldman Sachs CEO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.
12 Mart güncel Bitcoin fiyatı: 57.160,90 dolar
Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığı açıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrimiçi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.
Son 24 saat içinde 54,484.59 ve 58,087.24 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.53 artışla 56,655.97 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 20.42 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 57.5 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.91 artışla 1,805.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 21.91 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 207.66 milyar dolara yükseldi.