22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.770,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 417,40 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 900 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 415 bin 800 lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 415 bin 900 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?