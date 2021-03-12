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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 07:15
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    • 12.03.2021 07:15
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    , cumhuriyet ve çeyrek ne kadar oldu? Bir gram yerinden bile oynamadı! Neredeyse...

    Altın yatırımı olan vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte piyasalardaki ilk durumu öğrenmek adına araştırmalara koyuldu. Bir önceki kapanışta altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 416,6 liradan tamamlamıştı. 'da ın gramı dün günü yüzde 0,05 artışla 417,40 liradan tamamladı. Peki, , cumhuriyet ve çeyrek ne kadar oldu? İşte 'da alınıp satılan altın türlerinin çarşamba ve perşembe günü kapanışta alış satış fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.770,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 417,40 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 900 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 415 bin 800 lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 415 bin 900 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,00 417,20 417,20 417,40
    Cumhuriyet Ata Lira 2.748,00 2.769,00 2.749,00 2.770,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00 385,00 381,00 385,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.686,00 2.706,00 2.687,00 2.707,00
    Yarım Ziynet 1.343,00 1.353,00 1.343,00 1.353,00
    Çeyrek Ziynet 672,00 677,00 672,00 677,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 417,40 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.770,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 417,40 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 415 BİN 900 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 900 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 415 bin 800 lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 415 bin 900 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 503 milyon 49 bin 548,29 lira, işlem miktarı ise 1.188,63 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 520 milyon 249 bin 584,47 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASASINDA GEÇEN HAFTA SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

        Emtia piyasasında, üretim tahminlerindeki yükselişler, tahvil faizlerinin artması ve doların emtialar karşısında değer kazanmasıyla kötü bir hafta geride kaldı.

        Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü. Tahvil faizlerindeki yükselişler ve piyasalardaki olumsuz etkileri devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da emtia fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

        Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini ve tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çektiğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." ifadesini kullandı.

        Söz konusu gelişmelerin ardından emtia piyasasında işlem gören ürünlerin birçoğu yatırımcısına kaybettirdi. Buna karşın Brent petroldeki yükseliş dikkati çekti. Geçen hafta yüzde 8'e yakın değer kazanan Brent petrol, 69,5 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

        Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı almasıyla yükselişe geçen petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme devam etti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de işsizlik oranının şubatta 0,1 puan azalarak yüzde 6,2'ye gerilemesi de fiyatların yükselişini destekledi.

            Altındaki düşüş geçen hafta da sürdü. Geçen hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybeden altının onsu, 1.687,48 dolara kadar gerileyerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler, dolar endeksindeki yükselişlerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

            Nikel fiyatında geçen hafta yüzde 10'un üzerinde düşüş yaşandı. Çinli Tsingshan'ın büyük tedarik anlaşması yaptığına dair haberlerle nikel fiyatları geriledi.

            Tarım emtialarında da geçen hafta kayda değer düşüşler görüldü.

            Bir önceki hafta yüzde 6,5 yükselen kahve fiyatları, geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederken, pamuk fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde düşüş oldu. Geçen hafta fiyatı yatay bir seyir izleyen şeker ise haftayı yüzde 0,4 düşüşle tamamladı.

            Önceki hafta 14,4575 dolarla Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören soya fasulyesi, geçen hafta da yükselişini sürdürdü.

            Analistler, tarım emtia fiyatlarındaki düşüşlerin özellikle üretim tahminlerindeki yükselişlerden kaynaklandığını belirtti.
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bir gram yerinden bile oynamadı! Neredeyse...