Devlet tarafından engelli ile yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşlarının ödeme tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 12 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.

İşte maaş sorgulama hakkında bilgiler;