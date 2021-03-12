Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın son günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,51 TL'den işleme alınıyor. Dolar kurunun 7,51 TL olduğu haftanın s0n işlem günüde euro kuru ise 8,98 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,50 TL'den işleme alınıyor.