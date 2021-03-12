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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 08:51
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    • 12.03.2021 08:51
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    Dolar ve kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 12 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

    Haftanın son işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolarda kaynaklı gelişmelerin ardından yaşanan düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 'nın flaş hamleleri ile dolar kuru Şubat ayında son 6 ayın en düşük seviyelerini görmüştü. Son günlerde sürekli olarak dalgalanan dolar kuru Merkez Bankası ve 'in toplantısına odaklandı. Peki, , ve kaç TL? İşte ..

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın son günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,51 TL'den işleme alınıyor. Dolar kurunun 7,51 TL olduğu haftanın s0n işlem günüde euro kuru ise 8,98 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,50 TL'den işleme alınıyor.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 12 MART 2021 CUMA

    Son rakamlara göre kurlardaki güncel veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,50 TL
    Amerikan Doları 7,51 TL
    Euro 8,98 TL
    İsviçre Frangı 8,09 TL


    Japon Yeni 0,06 TL
    Suudi Arabistan Riyali 2,00 TL
    Norveç Kronu 0,89 TL
    Danimarka Kronu 1,20 TL



        Avustralya Doları 5,84 TL
        Kanada Doları 5,99 TL
        İsveç Kronu 0,88 TL

        FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR!

        Gerek yerli gerekse yabancı kurumlar, enflasyon ve kur hareketlenmesinden dolayı faizde artış beklentisine girdi. TCMB'den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

        TCMB 18 Mart'ta toplanacak. Fed toplantısı ise bir gün önce yapılacak. Her iki merkez bankasının kararı da yakından izlenecek. Faiz kararına kadar piyasalarda bekle - gör eğilimi hâkim olacak.

        Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 12 Mart 2021 CANLI döviz kurları!