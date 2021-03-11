ÇALIŞMA SAATLERİ

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına başvuruda bulunmak için yukarıdaki tüm şartları sağlayan herkes, 81 ilde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine diledikleri zaman programa katılmak için müracaatta bulunabilirler.

Yine tarım sektöründe faaliyet gösterenler ve isteğe bağlı sigortalı olarak primlerini ödeyenler, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından faydalanabilmektedirler.