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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 09:37
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    • 11.03.2021 09:37
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    'dan hemen alın! Tam tamına 8.610 TL maaş yatıyor! Online olarak başvurabilirsiniz

    Kadınların gücüne katılması için devletin birden fazla desteği bulunuyor. Devlet destekli '' kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara 2021 yılı için ödeme yapılıyor. Evlat edinen kadınlar da bu takviyeden yararlanabiliyor. Bu koşulu yerine getiren kadınlara, tarafından tertip edilecek mesleksel eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR'dan hemen alın! Tam tamına 8.610 TL maaş yatıyor!

    İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8.610 lira maaş ödemiş oluyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

    İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!

    0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.

    İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı hedefleyen İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir.

    İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR? (2021)

    İŞKUR kadın İstihdamını desteklemek amacıyla devreye aldığı İşte Anne Projesi'nin uygulama usul ve esasları da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre;

    Türkiye İş Kurumu'nca kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve kadın istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçtiğimiz yıllarda 100 Günlük Eylem Planı ile devreye alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi çerçevesinde İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan annelere, kursa veya programa devam ettikleri günler için İŞKUR tarafından belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

        400 TL BAKIM DESTEĞİ VERİLİYOR

        Annelerin iş hayatından kopmaması ve iş hayatında yer alması ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla devlet tarafından birçok farklı destek sağlanmaya devam ediyor. Çocuk sahibi anneler için İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İş kur tarafından düzenlenen İşbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 95 lira cep harçlığı olarak da aylık 400 TL. bakım desteği ödenmektedir. İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve sonrasında işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL. aylık 2870 TL aylık bağlanıyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Annelere sağlanacak olan destekten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartları sıralamak gerekirse;

        İşkur'a kayıtlı işsiz olunmalı,

        İşbaşı eğitim programına başvuruda bulunmalı,

        Başvuru tarihinden önce üç ay boyunca işverenin çalışanı olunmaması,

        İşverenin 1.veya 2. derece yakını veya eşi olunmaması,

        Emekli olmamalı,

        Başvuru tarihinden önce son bir ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olunması,

        ÇALIŞMA SAATLERİ

        İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

        İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına başvuruda bulunmak için yukarıdaki tüm şartları sağlayan herkes, 81 ilde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine diledikleri zaman programa katılmak için müracaatta bulunabilirler.

        Yine tarım sektöründe faaliyet gösterenler ve isteğe bağlı sigortalı olarak primlerini ödeyenler, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından faydalanabilmektedirler.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR'dan hemen alın! Tam tamına 8.610 TL maaş yatıyor! Online olarak başvurabilirsiniz