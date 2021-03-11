İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8.610 lira maaş ödemiş oluyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!
0-15 yaş aralığından çocuğu bulunan ve işsiz kalan annelerin yeniden iş hayatına entegre olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla çocuk sahibi anneler için devlet tarafından farklı destekler sağlanmaya devam ederken başvuru şartları da merak ediliyor.
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadınların iş hayatında istihdamlarını artırmayı hedefleyen İŞKUR'dan işsiz annelere 2870 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen tüm anneler İŞKUR tarafından hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta bulunduğu süre boyunca maaş desteği alabilecektir.
İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR? (2021)
İŞKUR kadın İstihdamını desteklemek amacıyla devreye aldığı İşte Anne Projesi'nin uygulama usul ve esasları da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre;
Türkiye İş Kurumu'nca kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve kadın istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçtiğimiz yıllarda 100 Günlük Eylem Planı ile devreye alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi çerçevesinde İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan annelere, kursa veya programa devam ettikleri günler için İŞKUR tarafından belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.