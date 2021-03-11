Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.03.2021 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 08:54
    ABONE OL

    Dolar ve kuru ne kadar oldu? ? !

    Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ndeki yükselişin ardından dün yönünü aşağı çevirdi.11 Mart'ta dolar güne aşağı yönde başlangıç başladı. 2 haftada 7.20'lerden 7.75 üzerini test eden dolar kuru bu sabah 7.50 bandında tutunuyor. Peki, Dolar ve kuru ne kadar oldu? ? !

    Dolar düşüşe geçti! 11 Mart CANLI döviz kurları!

    Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın dördüncü günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Bigpara'dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,50 TL'den işleme alınıyor. Dolar kurunun 7,50 TL olduğu haftanın dördüncü günüde euro kuru ise 8,96 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,47 TL'den işleme alınıyor.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

    Son rakamlara göre kurlardaki güncel veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,46 TL
    Amerikan Doları 7,50 TL
    Euro 8,95 TL
    İsviçre Frangı 8,06 TL



    Japon Yeni 0,06 TL
    Suudi Arabistan Riyali 2,00 TL
    Norveç Kronu 0,89 TL
    Danimarka Kronu 1,20 TL
    Avustralya Doları 5,82 TL
    Kanada Doları 5,95 TL
    İsveç Kronu 0,88 TL

        DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

        2 hafta önce 7 yıllıklar için yapılan ihaleye gelen düşük talep ve Powell'ın sözleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.60'ı aşmıştı. Dün 3 yıllık tahvil ihalesine güçlü bir talep gelirken ABD Hazinesi 58 milyar dolar borçlandı. Gelen güçlü taleple birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 1.53 seviyesine gerilerken dolar kuru da geri çekildi.

        2 haftada 7.20'lerden 7.75 üzerini test eden dolar kuru 11 Mart sabahı 7.60 bandında tutunup 7.55'i test ediyor. Böylelikle son 5 günde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden TL, ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte yüzde 1.5 üzerinde değerlenerek diğer gelişen ülke kurlarından pozitif ayrıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 11 Mart 2021 CANLI döviz kurları!