Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle haftanın dördüncü günüde gözler dolar kuruna çevrildi. Bigpara'dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre bugün dolar 7,50 TL'den işleme alınıyor. Dolar kurunun 7,50 TL olduğu haftanın dördüncü günüde euro kuru ise 8,96 TL'de konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,47 TL'den işleme alınıyor.