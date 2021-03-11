Ev konusunda sıkıntı yaşayanlar dikkat! Devlet sizler için harekete geçmiş durumda! 40-20 ve 5 bin lira...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?