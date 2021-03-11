Ev konusunda sıkıntı yaşayanlar dikkat! Devlet sizler için harekete geçmiş durumda! 40-20 ve 5 bin lira...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?
BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Barınma yardımı almak isteyen kişiler başvuru işlemlerini yaşamış oldukları şehirlerde il ve ilçelerde yer alan Kaymakamlıkların bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Buraya şahsen yapılacak olan başvuruların ardından uygulanacak gelir testi sonrasında başvurusu uygun bulunan kişilere 25 bin TL karşılıksız ve geri ödemesiz para yardımı yapılacak.
25 BİN TL ESKİ EVLER İÇİN TADİLAT YARDIMI VE EV EŞYASI PARA YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Söz konusu para yardımı sadece ihtiyaç sahibi ailelere yapılmakta olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerde aranılan şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;