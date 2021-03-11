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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 12:19
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    • 11.03.2021 12:19
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    Ev konusunda sıkıntı yaşayanlar dikkat! Devlet sizler için harekete geçmiş durumda! 40-20 ve 5 bin lira...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. , Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden vatandaşların ihtiyaç duydukları her alanda destek sağlıyor. Bakanlığın sağladığı destekler vatandaşların zor olan yaşam koşullarının iyileştirilmesi için olurken bu destekler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor. Destek tutarları evin yapısına göre değişebiliyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı sağlanıyor. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.

    takvim.com.tr
    Ev konusunda sıkıntı yaşayanlar dikkat! Devlet sizler için harekete geçmiş durumda!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?

    BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

    Barınma yardımı almak isteyen kişiler başvuru işlemlerini yaşamış oldukları şehirlerde il ve ilçelerde yer alan Kaymakamlıkların bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Buraya şahsen yapılacak olan başvuruların ardından uygulanacak gelir testi sonrasında başvurusu uygun bulunan kişilere 25 bin TL karşılıksız ve geri ödemesiz para yardımı yapılacak.

    25 BİN TL ESKİ EVLER İÇİN TADİLAT YARDIMI VE EV EŞYASI PARA YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Söz konusu para yardımı sadece ihtiyaç sahibi ailelere yapılmakta olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerde aranılan şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;

        Muhtaç durumda olmak ve bu durumu istenilen gelir belgeleri ile kanıtlamak,
        Toplam hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması (aynı evde yaşayan kişilerin toplam gelirlerini kişi başına 2020 yılı için en fazla 701 lira olması),
        Başvuru yapan kişinin yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesini taşımak.
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        Haberler Ekonomi Ev konusunda sıkıntı yaşayanlar dikkat! Devlet sizler için harekete geçmiş durumda! 40-20 ve 5 bin lira...