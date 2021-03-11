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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 14:26
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    • 11.03.2021 14:26
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    Bankalar arasında yarış kızışıyor! Emekliye 1800 TL-2100 TL ödeme! , , , , İNG...

    Emeklilere verilen promosyon oranları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bankalar arasında kıyasıya devam ediyor. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını açtı. Milyonlarca emekli, dul ve yetimi ilgilendiren banka promosyonlarında yarış sürerken, emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Emekliye 1800 TL-2100 TL ödeme! Ziraat, Finansbank, Garanti,

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapmıştı. 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. Promosyon sözleşmesi bu sene sona eren emekliler, maaşlarını aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar, maaşlarını istedikleri bankaya da taşıyabilecek promosyonu diğer bankalardan da alabilecek.

    HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

    TEB

    Banka tarafından yapılan açıkla şu şekilde;

    Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.600 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    TEB vatandaşların 3 yıl taahhütname vermesi ile beraber maaş miktarlarına göre promosyon ödemesi veriyor. Bu ödemeler;

    Maaşları 1500 TL olan müşteriler için 1000 TL

    Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1300 TL

    Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlar için 1600 TL promosyon ödemesi veriliyor.

    AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

    ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

    DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.

        GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

        İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.

        ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzerer toplam 1500 TL veriyor. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilebiliyor.

        YAPIKREDİ: 1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

        QNB FİNANSBANK: Maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1100 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 1300 TL promosyon alabilecek.

        FIBABANKA: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alan emekliler ise 625 TL, maaşı 2500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

        PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?

        Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.

        2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

        Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek.

        T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

        0-2 olanlar Mart ayında

        2-4 olanlar Nisan ayında

        6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.

        Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı. Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler. Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.
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        Haberler Ekonomi Bankalar arasında yarış kızışıyor! Emekliye 1800 TL-2100 TL ödeme! Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti, TEB, İNG...