Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapmıştı. 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. Promosyon sözleşmesi bu sene sona eren emekliler, maaşlarını aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar, maaşlarını istedikleri bankaya da taşıyabilecek promosyonu diğer bankalardan da alabilecek.
HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
TEB
Banka tarafından yapılan açıkla şu şekilde;
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.600 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
TEB vatandaşların 3 yıl taahhütname vermesi ile beraber maaş miktarlarına göre promosyon ödemesi veriyor. Bu ödemeler;
Maaşları 1500 TL olan müşteriler için 1000 TL
Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1300 TL
Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlar için 1600 TL promosyon ödemesi veriliyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.