Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.03.2021 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 15:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Bakan Pekcan kritik anlaşmayı duyurdu! Eximbank ile 2 banka arasında imzalandı

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklama ile Eximbank'ın Özbekistan'daki 2 banka ile rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandığını duyurdu.

    Kritik anlaşma duyuruldu! 2 banka ile imzalandı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik ve ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

    İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Pekcan kritik anlaşmayı duyurdu! Eximbank ile 2 banka arasında imzalandı