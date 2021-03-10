Son dakika: İşten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği, prim teşviki... Milyonlar nefes alacak



Aralık 2022 sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak.