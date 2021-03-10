Son dakika: İşten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği, prim teşviki... Milyonlar nefes alacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.
Yayımlanan kararda nakdi ücret desteği de uzatılarak çalışanlara ve işverenlere yönelik tedbirler alındı. İşte hükümetin, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve prim teşviki gibi tedbirlerinin detayları.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.