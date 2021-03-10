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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 07:01
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    • 10.03.2021 07:01
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    Son dakika: İşten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği, prim teşviki... Milyonlar nefes alacak

    Son dakika haberi... Başkan 'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı. Yayımlanan kararda nakdi ücret desteği de uzatılarak çalışanlara ve işverenlere yönelik tedbirler alındı. İşte hükümetin, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve prim teşviki gibi tedbirlerinin detayları.

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.

    Yayımlanan kararda nakdi ücret desteği de uzatılarak çalışanlara ve işverenlere yönelik tedbirler alındı. İşte hükümetin, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve prim teşviki gibi tedbirlerinin detayları.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.

        İş Kanunu'na 16 Nisan 2020'de eklenen geçici maddeyle iş, hizmet sözleşmelerinin ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi halleri dışında 3 ay süreyle işverence feshi yasaklanmıştı.

        Ayrıca işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenleme yer almıştı.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlere devam edildiğini belirtti.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI
            Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılıyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

            Salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak için verilen nakdi ücret desteğinden bugüne kadar yaklaşık 2.3 milyon çalışan yararlandı. Nakdi ücret desteği üç aylık süreyi geçmemek koşuluyla işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarmasıyla bağlantılı veriliyor.

            Nakdi ücret desteği kapsamında aylık bin 422 lira ödeme yapılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulamasıyla Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

                ESKİ ÇALIŞANINI İŞE ALANA TEŞVİK
                Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 610 lira destek veriliyor.

                Hükümet, istihdamı korumak ve ilave istihdam yaratmak için yılsonuna prim teşviki, destek ve indirimleri sürdürecek. İşverenin maliyeti düşürülürken, kayıtlı istihdamın artırılması, kadın-genç-engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamı, yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla sigorta prim teşviki, destek ve indirimler sağlanıyor.

                İşçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere 30 Haziran'ı geçmemek üzere normal çalışmaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle normalleşme desteği de sağlanıyor.

                    30 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR SÜRECEK


                    Aralık                     2022 sonuna kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde de asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak.

                    Destekten yararlanma süresi 12 ayı buluyor.
                        Haberler Ekonomi Son dakika: İşten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği, prim teşviki... Milyonlar nefes alacak
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