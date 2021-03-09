Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak 9 Mart'ı 1.549,15 puandan noktaladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,71 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, dünkü yükselişinin ardından yüzde 1,6'nın üzerinde tutunamayarak bugün düşüşe geçtiğini, bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilediğini belirtti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, şu dakikalarda yüzde 1,53 seviyesinde bulunuyor.