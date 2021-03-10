'TALEP ARTIŞIYLA BİRLİKTE YENİDEN...'



Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, gelecek döneme dair beklentilerini Habertürk ile paylaştı.



Hem kısıtlamaların kalkması, hem baharın gelmesi, hem de tekrar faaliyete geçen sektörlerin ekonomik olarak toparlanmaya başlaması ile pazarın hareketleneceğini kaydeden Mutlu, "Talep artışı ile düşen fiyatların tekrar yukarı yönlü seyrini görebiliriz" dedi.



İkinci el araçlarda gündeme gelen vergi konusuna da değinen Mutlu, "Vergi, kayıt dışına iten bir uygulama olduğu için arzu ettiğimiz bir uygulama değil. Geçen yıl yaşanan spot hareketi engellemeye yönelik bir vergi olduğunu düşünmekle birlikte, hem kiralama sektörünü hem de kurumsal ikinci el sektörünün gelişiminde maliyet yükü oluşturacak ve fiyatlara yansıyacaktır" görüşünü paylaştı.



Pazarın 8 milyonluk seviyelerde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Mutlu, "İkinci elde yaşanan durgunluk ikinci çeyrek ile birlikte toparlanacaktır. Kasım ayından bu yana ertelenen talep bahar aylarında realize olacaktır. Sıfır araç pazarında azalan dizel arzı, ikinci el de tüketiciler için halen bir tercih sebebi. Sıfırda yaşanan bu dönüşümün ikinci ele yansıması çok daha uzun sürecektir" dedi.