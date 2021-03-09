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    • 09.03.2021 10:32
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    Şubat ayı Desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

    haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Şubat ayına ilişkin Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu. Şubat ayına ilişkin ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.

    Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

    Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

    Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.



    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI
    Öte yandan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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