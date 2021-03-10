Kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında altcoin türlerinden biri olan AVAX coin yükselişi ile sosyal medyada gündeme geldi. Eylül 2020'de piyasaya sürülen AVAX coin, Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Emin Gün Sirer tarafından kuruldu. Peki, AVAX coin kaç TL? AVAX (Avalenche) coin nedir? Nasıl alınır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
AVAX (AVALANCHE) COİN NEDİR?
Öncelikle Avalanche nedir? sorusuna cevap vermek gerekiyor. Arkasında bir Türk'ün parmağı olan bu teknoloji, Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Emin Gün Sirer tarafından kuruldu. Palkadot'a benzer şekilde çalışan ve herhangi bir merkezi olmayan uygulama ağı olarak tanımlanan Avalanche, geliştiricilerin diğer blok zincirleriyle ortaklaşa bir biçimde blok zinciri dağıtmasına olanak tanıyor.
AVAX (Avalanche), ilk olarak Ava Labs tarafından 2018 yılında piyasaya sürüldü. Standart olarak bir saniye altında işlem sonuçlandırma gücüne sahip ilk akıllı sözleşmeler ağı olan AVAX (Avalanche), akıllı sözleşmeleri ve diğer yeni nesil blokzinciri teknolojilerini kullanarak merkeziyetsiz bir şekilde finsanal işlem yapmak isteyenlerin yegâne tercihi olmayı hedefliyor.
Avalanche, piyasadaki yatırımcılardan 18 milyon dolarlık VC fonu toplamayı başardı. Bu finansal desteği sayesinde AVAX tokeni kullanıma açıldı. Tokenin satışı, Temmuz 2020'de 4,5 saatin altında 42 milyon dolar arttı. Ardından AVAX ana ağı Eylül 2020'de yayına girdi. Geçtiğimiz ay açılan Avalanche/Ethereum köprüsü sayesinde, Ethereum kullanıcıları ERC-20 ve ERC-721 tokenleri gibi varlıklarını Avalanche'a taşıyabiliyorlar.