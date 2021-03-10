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    • 10.03.2021 14:46
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    (Avalenche) coin nedir, nasıl alınır? ? AVAX coin fiyatı neden yükseldi?

    piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında altcoin türlerinden biri olan coin yükselişi ile sosyal medyada gündeme geldi. Eylül 2020'de piyasaya sürülen AVAX coin, Bilgisayar Bilimleri Profesörü tarafından kuruldu. Peki, ? AVAX (Avalenche) coin nedir? Nasıl alınır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    AVAX Avalenche coin nedir, nasıl alınır?

    Kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında altcoin türlerinden biri olan AVAX coin yükselişi ile sosyal medyada gündeme geldi. Eylül 2020'de piyasaya sürülen AVAX coin, Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Emin Gün Sirer tarafından kuruldu. Peki, AVAX coin kaç TL? AVAX (Avalenche) coin nedir? Nasıl alınır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    AVAX (AVALANCHE) COİN NEDİR?

    Öncelikle Avalanche nedir? sorusuna cevap vermek gerekiyor. Arkasında bir Türk'ün parmağı olan bu teknoloji, Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Emin Gün Sirer tarafından kuruldu. Palkadot'a benzer şekilde çalışan ve herhangi bir merkezi olmayan uygulama ağı olarak tanımlanan Avalanche, geliştiricilerin diğer blok zincirleriyle ortaklaşa bir biçimde blok zinciri dağıtmasına olanak tanıyor.

    AVAX (Avalanche), ilk olarak Ava Labs tarafından 2018 yılında piyasaya sürüldü. Standart olarak bir saniye altında işlem sonuçlandırma gücüne sahip ilk akıllı sözleşmeler ağı olan AVAX (Avalanche), akıllı sözleşmeleri ve diğer yeni nesil blokzinciri teknolojilerini kullanarak merkeziyetsiz bir şekilde finsanal işlem yapmak isteyenlerin yegâne tercihi olmayı hedefliyor.

    Avalanche, piyasadaki yatırımcılardan 18 milyon dolarlık VC fonu toplamayı başardı. Bu finansal desteği sayesinde AVAX tokeni kullanıma açıldı. Tokenin satışı, Temmuz 2020'de 4,5 saatin altında 42 milyon dolar arttı. Ardından AVAX ana ağı Eylül 2020'de yayına girdi. Geçtiğimiz ay açılan Avalanche/Ethereum köprüsü sayesinde, Ethereum kullanıcıları ERC-20 ve ERC-721 tokenleri gibi varlıklarını Avalanche'a taşıyabiliyorlar.

        AVAX değeri, bugün itibariyle yüzde 30 artış göstererek değerini tamı tamına 250 TL'ye çıktı. İşte "AVAX Coin nedir?" sorusuyla gündem olan kripto para biriminin özellikleri bunlar.

        AVAX (AVALANCHE) NE KADAR?

        Değerinin bir anda artması, AVAX (Avalanche) neden bir anda gündem oldu? sorusunun cevabını açıklıyor. Kısa bir süre öncesine kadar değeri 205 TL seviyelerindeydi. Bugün atağa geçen AVAX Coin'in değeri erken saatlerde 269 TL'ye yükseldi. AVAX Coin işlem hacmi yüzde 266 oranında yükselme gördü. Bunun karşılığı 10.147,869,881.44 TL'ye tekabül ediyor. AVAX Coin piyasaya değeri ise yüzde 31'lik artış gördü. Bu artışın ise 31.699,120,802.23 TL'ye karşılık geldiği belirtiliyor.

        AVAX COİN NASIL ALINIR?

        AVAX Coin almak istiyorsanız Bibance, Paribu, Huobi ve Bitfinex gibi uygulamaları kullanmanız gerekiyor. Bu uygulamalar sayesinde AVAX Coin alımı gerçekleştirebilirsiniz.

        AVAX (AVALANCHE) NE KADAR?

        Değerinin bir anda artması, AVAX (Avalanche) neden bir anda gündem oldu? sorusunun cevabını açıklıyor. Kısa bir süre öncesine kadar değeri 205 TL seviyelerindeydi. Bugün atağa geçen AVAX Coin'in değeri erken saatlerde 269 TL'ye yükseldi. AVAX Coin işlem hacmi yüzde 266 oranında yükselme gördü. Bunun karşılığı 10.147,869,881.44 TL'ye tekabül ediyor. AVAX Coin piyasaya değeri ise yüzde 31'lik artış gördü. Bu artışın ise 31.699,120,802.23 TL'ye karşılık geldiği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi AVAX (Avalenche) coin nedir, nasıl alınır? AVAX coin kaç TL? AVAX coin fiyatı neden yükseldi?
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