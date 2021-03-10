AVAX (Avalanche), ilk olarak Ava Labs tarafından 2018 yılında piyasaya sürüldü. Standart olarak bir saniye altında işlem sonuçlandırma gücüne sahip ilk akıllı sözleşmeler ağı olan AVAX (Avalanche), akıllı sözleşmeleri ve diğer yeni nesil blokzinciri teknolojilerini kullanarak merkeziyetsiz bir şekilde finsanal işlem yapmak isteyenlerin yegâne tercihi olmayı hedefliyor.

Avalanche, piyasadaki yatırımcılardan 18 milyon dolarlık VC fonu toplamayı başardı. Bu finansal desteği sayesinde AVAX tokeni kullanıma açıldı. Tokenin satışı, Temmuz 2020'de 4,5 saatin altında 42 milyon dolar arttı. Ardından AVAX ana ağı Eylül 2020'de yayına girdi. Geçtiğimiz ay açılan Avalanche/Ethereum köprüsü sayesinde, Ethereum kullanıcıları ERC-20 ve ERC-721 tokenleri gibi varlıklarını Avalanche'a taşıyabiliyorlar.