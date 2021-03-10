Norveç'in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Pazartesi günü ortaklarına yolladığı bilgilendirme notunda, özellikle Bitcoin'e yatırım yapmak için yeni birimin kurulma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yönetim Burulu Başkanı Kjell Inge Rokke imzalı bilgi notunda, 58.6 milyon dolar yatırımla kurulacak birime "Seetee AS" adı verildiği belirtildi. Notta ayrıca, Seetee biriminin, açık kaynaklı Bitcoin ödeme sunucularını çalıştırmaya başladığı ve likit varlıklarını Bitcoin'de tutacağı belirtildi ve eklendi:

"[Seetee], tıpkı 1990'ların başından beri internetin yaptığı gibi, önümüzdeki birkaç 10 yılı şekillendirecek bir sektörün tam da ortasında konumlanıyor. Seetee, bildiğimiz şekliyle hayatı itmek, çekmek ve dürtmek için açık bir çağrıyı temsil ediyor."