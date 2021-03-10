Performansa göre aylık 2.500 liraya kadar kazanmak size kalmış! Evden ek iş ve çalışma imkanı!

Salgının olduğu dönemde evden çalışmak isteyenler vatandaşların sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu kapsamda özellikle İŞKUR üzerinden yayımlanan evden paketleme işleri ilgiyi üzerine çekiyor. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle koronoavirüs pandemi döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Bu tarz işleri tercih edenler ise günlük performansına göre evde belirli saatlerde çalışarak ayda ortalama 3.500 liraya varan kazanç sağlanabiliyor.
EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak. Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.