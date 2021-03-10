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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 16:56
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    • 10.03.2021 16:56
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    10 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "" fonları oldu. ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    10 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,139193 1,13
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138489 1,10
    Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,094777 1,10
    AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,102971 1,05
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091929 1,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019071 0,97
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009936 0,86
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022246 0,60
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010072 0,42
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010120 0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045062 5,20
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067755 1,33
    Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033044 1,22
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086888 1,17
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058808 1,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,117130 1,31
    Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,021864 0,96
    Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,110428 0,92
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017246 0,88
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104659 0,88
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041681 1,19
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028961 1,18
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049789 1,07
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070375 1,03
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029459 0,80
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043699 0,77
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042727 0,77
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,027099 0,77
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043687 0,76
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045076 0,76
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072170 0,04
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029116 0,04
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,077332 0,04
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073082 0,04
    HEM Para Piyasası EYF 0,025381 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024424 -0,25
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042415 -0,23
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011173 -0,21
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051847 -0,18
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020735 -0,18
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014420 -0,98
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032526 -0,72
    VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022437 -0,36
    Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024607 -0,20
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020789 -0,17

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    Haberler Ekonomi 10 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?