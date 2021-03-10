10 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,139193
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138489
|1,10
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094777
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,102971
|1,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091929
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019071
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009936
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022246
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010072
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010120
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045062
|5,20
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067755
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033044
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086888
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058808
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,117130
|1,31
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,021864
|0,96
|Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,110428
|0,92
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017246
|0,88
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104659
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041681
|1,19
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028961
|1,18
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049789
|1,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070375
|1,03
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029459
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043699
|0,77
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042727
|0,77
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027099
|0,77
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043687
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045076
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072170
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029116
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,077332
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073082
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025381
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024424
|-0,25
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042415
|-0,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011173
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051847
|-0,18
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020735
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014420
|-0,98
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032526
|-0,72
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022437
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,024607
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020789
|-0,17