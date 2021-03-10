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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 15:30
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    • 10.03.2021 15:30
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    10 Mart Çarşamba hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Selçuk Ecza Deposu hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,86 oranında 12,35'ten yükselerek işlem gördü. 10 Mart Çarşamba 2021 hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    10 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 12,35 11,45 7,86
    Sasa Polyester 45,42 42,24 7,53
    Aksa 18,15 16,99 6,83
    İndeks Bilgisayar 33,16 31,20 6,28
    Torunlar GMYO 3,85 3,64 5,77
    Bizim Mağazaları 15,45 14,64 5,53
    Vestel 31,38 29,76 5,44
    Gübre Fabrikaları 84,85 81,05 4,69
    Alarko Holding 12,56 12,15 3,37
    Deva Holding 30,76 29,80 3,22
    Çemtaş 16,53 16,07 2,86
    Ereğli Demir Çelik 16,85 16,40 2,74
    Coca Cola İçecek 73,85 72,00 2,57
    Konya Çimento 1.196,00 1.166,70 2,51
    İskenderun Demir Çelik 12,77 12,46 2,49
    Enerjisa Enerji 12,00 11,71 2,48
    Aksigorta 9,87 9,65 2,28
    Kardemir (D) 7,54 7,38 2,17
    Verusa Holding 60,30 59,15 1,94
    Kordsa Teknik Tekstil 25,50 25,06 1,76

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa Enerji 11,50 11,76 -2,21
    Kerevitaş Gıda 5,78 5,89 -1,87
    Hektaş 32,40 32,86 -1,40
    Netaş Telekomünikasyon 32,38 32,78 -1,22
    Enka İnşaat 8,21 8,30 -1,08
    Albaraka Türk 2,09 2,11 -0,95
    Sabancı Holding 10,84 10,92 -0,73
    Özak GMYO 5,82 5,86 -0,68
    Pegasus 88,20 88,80 -0,68
    Kartonsan 74,40 74,90 -0,67
    Karsan Otomotiv 4,47 4,50 -0,67
    TAV Havalimanları 25,76 25,90 -0,54
    Türk Hava Yolları 14,94 15,02 -0,53
    Ülker Bisküvi 23,30 23,42 -0,51
    Emlak Konut GMYO 2,39 2,40 -0,42
    Arçelik 35,30 35,44 -0,40
    Zorlu Enerji 2,60 2,61 -0,38
    Alarko GMYO 30,00 30,10 -0,33
    Ege Endüstri 1.505,00 1.509,10 -0,27
    Brisa 29,78 29,86 -0,27

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    Haberler Ekonomi 10 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?