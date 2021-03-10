Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|12,35
|11,45
|7,86
|Sasa Polyester
|45,42
|42,24
|7,53
|Aksa
|18,15
|16,99
|6,83
|İndeks Bilgisayar
|33,16
|31,20
|6,28
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,64
|5,77
|Bizim Mağazaları
|15,45
|14,64
|5,53
|Vestel
|31,38
|29,76
|5,44
|Gübre Fabrikaları
|84,85
|81,05
|4,69
|Alarko Holding
|12,56
|12,15
|3,37
|Deva Holding
|30,76
|29,80
|3,22
|Çemtaş
|16,53
|16,07
|2,86
|Ereğli Demir Çelik
|16,85
|16,40
|2,74
|Coca Cola İçecek
|73,85
|72,00
|2,57
|Konya Çimento
|1.196,00
|1.166,70
|2,51
|İskenderun Demir Çelik
|12,77
|12,46
|2,49
|Enerjisa Enerji
|12,00
|11,71
|2,48
|Aksigorta
|9,87
|9,65
|2,28
|Kardemir (D)
|7,54
|7,38
|2,17
|Verusa Holding
|60,30
|59,15
|1,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,50
|25,06
|1,76
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|11,50
|11,76
|-2,21
|Kerevitaş Gıda
|5,78
|5,89
|-1,87
|Hektaş
|32,40
|32,86
|-1,40
|Netaş Telekomünikasyon
|32,38
|32,78
|-1,22
|Enka İnşaat
|8,21
|8,30
|-1,08
|Albaraka Türk
|2,09
|2,11
|-0,95
|Sabancı Holding
|10,84
|10,92
|-0,73
|Özak GMYO
|5,82
|5,86
|-0,68
|Pegasus
|88,20
|88,80
|-0,68
|Kartonsan
|74,40
|74,90
|-0,67
|Karsan Otomotiv
|4,47
|4,50
|-0,67
|TAV Havalimanları
|25,76
|25,90
|-0,54
|Türk Hava Yolları
|14,94
|15,02
|-0,53
|Ülker Bisküvi
|23,30
|23,42
|-0,51
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|2,40
|-0,42
|Arçelik
|35,30
|35,44
|-0,40
|Zorlu Enerji
|2,60
|2,61
|-0,38
|Alarko GMYO
|30,00
|30,10
|-0,33
|Ege Endüstri
|1.505,00
|1.509,10
|-0,27
|Brisa
|29,78
|29,86
|-0,27