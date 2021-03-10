Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 12,35 11,45 7,86 Sasa Polyester 45,42 42,24 7,53 Aksa 18,15 16,99 6,83 İndeks Bilgisayar 33,16 31,20 6,28 Torunlar GMYO 3,85 3,64 5,77 Bizim Mağazaları 15,45 14,64 5,53 Vestel 31,38 29,76 5,44 Gübre Fabrikaları 84,85 81,05 4,69 Alarko Holding 12,56 12,15 3,37 Deva Holding 30,76 29,80 3,22 Çemtaş 16,53 16,07 2,86 Ereğli Demir Çelik 16,85 16,40 2,74 Coca Cola İçecek 73,85 72,00 2,57 Konya Çimento 1.196,00 1.166,70 2,51 İskenderun Demir Çelik 12,77 12,46 2,49 Enerjisa Enerji 12,00 11,71 2,48 Aksigorta 9,87 9,65 2,28 Kardemir (D) 7,54 7,38 2,17 Verusa Holding 60,30 59,15 1,94 Kordsa Teknik Tekstil 25,50 25,06 1,76

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: