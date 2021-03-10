Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre 2021 mazot gübre desteği fiyatları ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde çiftçileri sevindirmişti. Peki mazot gübre desteği fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...