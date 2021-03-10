Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre 2021 mazot gübre desteği fiyatları ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde çiftçileri sevindirmişti. Peki mazot gübre desteği fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.
T. C. kimlik numarasının son handesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya başladı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başlayacaklar.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre tarımsal destek ödemelerine 377 milyon liraya yakın bir destek bütçesi ayrıldı. Bu bütçe kapsamında
Hububat - Baklagil - Dane Mısır desteği için 33 bini aşkın üreticiye 154.658.071 Türk Lirası,
Yem bitkileri desteği için ise yaklaşık 70 bin üreticiye 222.085.118 Türk Lirası destek ödemesi yapılacak.