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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 17:07
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    • 10.03.2021 17:07
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    fiyatları ne kadar? T.C. kimlik numarasına göre 2021 ?

    T.C. kimlik numarasına göre 2021 ne zaman yatacak? ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Binlerce çiftçi devletin sağladığı tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. 6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan mazot, gübre ve tarımsal destek ödemelerindeki fiyat artışı yükümlülüğe girdi. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Mazot gübre desteği fiyatları ne kadar?

    Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre 2021 mazot gübre desteği fiyatları ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde çiftçileri sevindirmişti. Peki mazot gübre desteği fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

    T. C. kimlik numarasının son handesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya başladı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başlayacaklar.

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre tarımsal destek ödemelerine 377 milyon liraya yakın bir destek bütçesi ayrıldı. Bu bütçe kapsamında

    Hububat - Baklagil - Dane Mısır desteği için 33 bini aşkın üreticiye 154.658.071 Türk Lirası,

    Yem bitkileri desteği için ise yaklaşık 70 bin üreticiye 222.085.118 Türk Lirası destek ödemesi yapılacak.

        GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, gübre desteklerinin %100 artışla 2 katına çıkarıldığını müjdeledi.

        Erdoğan, buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi hububat ürünlerinde çiftçilere verilen desteği 16 liraya; gübre kullanan üreticilere verilecek desteği ise dekar başına 20 liraya yükselttiklerini belirtti.

        2021 MAZOT - GÜBRE DESTEĞİ MİKTARLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot ve gübre desteklerinin dekar başına verilecek miktarlarının arttığını açıkladı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan 2021 mazot - gübre desteği fiyatları:

        BUĞDAY - ARPA - ÇAVDAR - YULAF VE TRİTİKALE : 35 Türk Lirası (19 Mazot / 16 Gübre )

        ÇELTİK - KÜTLÜ PAMUK : 70 Türk Lirası ( 62 Mazot / 8 Gübre )

        NOHUT - KURU FASULYE - MERCİMEK : 30 Türk Lirası ( 22 Mazot / 8 Gübre )

        PATATES : 35 Türk Lirası ( 27 Mazot / 8 Gübre )

        YAĞLIK AYÇİÇEĞİ - SOYA : 34 Türk Lirası ( 26 Mazot / 8 Gübre )

        DANE MISIR : 33 Türk Lirası ( 25 Mazot / 8 Gübre )

        KURU SOĞAN - KANOLA - ASPİR - YAŞ ÇAY - FINDIK - YEM BİTKİLERİ : 25 Türk Lirası ( 17 Mazot / 8 Gübre )

        ZEYTİN : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre )

        DİĞER ÜRÜNLER : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre)

        NADAS : 8 Türk Lirası ( Tamamı Mazot )
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        Haberler Ekonomi Mazot gübre desteği fiyatları ne kadar? T.C. kimlik numarasına göre 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?