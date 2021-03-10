Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.