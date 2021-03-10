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    Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

    Haftanın üçüncü işlem gününde yükselişe geçti. Bugün endeksi güne yüzde 0,14 artışla 1.551,30 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.551,30 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,15 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.551,30 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı.
        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 10 Mart 2021 borsa işlem saatleri!
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