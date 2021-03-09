Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Brexit'in ticaret üzerine olumlu etki yaratmasının beklendiği kaydedildi. Hürriyet'in haberine göre, raporda, Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ekonomilerin kredi temerrüt takas risk primini ifade eden CDS primlerinde düşüş olduğu vurgulanarak, ekonomiyle ilgili şu tespitlere yer verildi: