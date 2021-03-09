Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Tek tek duyurdu! Rakamlar belli oldu! Değişti, yüzde 18...

Milyonlarca vatandaş parasını banka mebduat hesabında değerlendiriyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites attı.
Döviz ve altın düşerken TL'nin getiri potansiyeli de her geçen gün artıyor. Merkez Bankası'nın son dönemde peş peşe aldığı faiz artırım kararları banka faizlerine de yansımış, mevduat faizleri yüzde 17'ye yükselmişti. Merkez Bankası'nın bankaların zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırması mevduat faizlerini bir kademe daha yukarı çekti. Bankalar serbest hesap dahil birçok vadede mevduat faizlerini güncelledi. Önümüzdeki günlerde mevduat faizinin bir miktar daha yükselmesi beklenebilir.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 18'E KADAR ÇIKTI
Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına yaptıkları 'hoş geldin' kampanyalarında faizi yüzde 18'e kadar yükseltti. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 16 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 18 olarak uygulanabiliyor. Yine bankalar zaman zaman müşteriye özel ekstra faiz teklifleri sunabiliyor. Mevduat faizlerindeki yükseliş parasını vadeli mevduatta tutanlar için ekstra garanti kazanç anlamına geliyor. Üstelik stopaj (vergi) avantajı da sürüyor.