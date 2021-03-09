İşten işçi çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler gece saatlerinde itibaren çok araştırılan konulardan olarak karşımıza çıkıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ve fesih kısıtına dair önemli bir açıklamada bulundu. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

İşte detaylar;