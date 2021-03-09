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    • 09.03.2021 16:48
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    yayınlandı! Teknolojik ürünlerde dev fırsat! cep telefonu, LG Led TV...

    yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başladı. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; LG 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv, Blue Plus Cep Telefonu, Su Arıtma Cihazı, Alpina Inox Aspiratör, Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Çelik Cezve, 2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap ürünleri dikkatleri üzerine çekti. Peki, İşte o ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK 10-16 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

    ŞOK 10-16 Mart aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi bugün marketlere gelen ürünleri merak edenler tarafından araştırılıyor. LG 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu, Su Arıtma Cihazı, Alpina Inox Aspiratör, Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Çelik Cezve, 2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap ürünleri dikkatleri üzerine çekti. Peki, ŞOK 10- 16 Mart aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    ŞOK 10- 16 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Dev kampanyalar!

    Reeder p13 Blue Plus Cep Telefonu: 1499 TL
        Haberler Ekonomi ŞOK 10-16 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Teknolojik ürünlerde dev fırsat! Reeder P13 cep telefonu, LG Led TV...
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