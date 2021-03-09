ŞOK 10-16 Mart aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi bugün marketlere gelen ürünleri merak edenler tarafından araştırılıyor. LG 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu, Su Arıtma Cihazı, Alpina Inox Aspiratör, Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Çelik Cezve, 2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap ürünleri dikkatleri üzerine çekti. Peki, ŞOK 10- 16 Mart aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

ŞOK 10- 16 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU