BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? Onlarca üründe dikkat çeken indirim fırsatları...

BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler merakla araştırılıyor. BİM'de bu hafta Mahmood Rice Basmati Pirinç, Tat Ketçap+Mayonez Seti, Doğanay %100 Nar Ekşisi, Seğmen Baharat Çeşitleri, Performans Meyve Bar, Beypazarı Fesleğen-Limon Aromalı Maden Suyu ve Keyifçe Cevizli Pekmezli Özel Pestil satın alınacak ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 9 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

Mahmood Rice Basmati Pirinç

• 900 g