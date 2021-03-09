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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 13:06
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    • 09.03.2021 13:06
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    BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? Onlarca üründe dikkat çeken indirim fırsatları...

    BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler sabah saatlerinden itibaren marketlere gidecek olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bisküvi-çikolata, baharat ve sos ürünleri bu hafta satışa sunulanlar arasında dikkat çekiyor. Kataloğda diğer göze çarpanlar arasında ise Yurdum Kurutulmuş Marineli Domates, Melis Közlenmiş Jalapeno Biber, Bol Bol Acı Sos/Jalapeno, Performans Protein Bar ve Finike Zencefil Aromalı Gazoz bulunuyor. İşte BİM 9 Mart aktüel kataloğu

    takvim.com.tr
    BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler merakla araştırılıyor. BİM'de bu hafta Mahmood Rice Basmati Pirinç, Tat Ketçap+Mayonez Seti, Doğanay %100 Nar Ekşisi, Seğmen Baharat Çeşitleri, Performans Meyve Bar, Beypazarı Fesleğen-Limon Aromalı Maden Suyu ve Keyifçe Cevizli Pekmezli Özel Pestil satın alınacak ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 9 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Mahmood Rice Basmati Pirinç
    • 900 g

    Doğa
    Esmer Küp / Toz Şeker
    • 500 g

    Yurdum
    Kurutulmuş Marineli Domates
    • 100 g

        Melis
        Karışık Biber Turşusu
        • 320 g

        Performans
        Fıstık Ezmesi
        • 320 g
        • %100 yer fıstığı

        Performans
        Protein Tozu
        • 150 g

            Finike
            Zencefil Aromalı Gazoz
            • 6x250 ml

            Milka
            Badem ve Karamelli Çikolata
            • 300 g

            Ülker 9 Kat Tat
            Şekersiz Fındık Kremalı Gofret
            • 114 g
                Haberler Ekonomi BİM 9 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? Onlarca üründe dikkat çeken indirim fırsatları...
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