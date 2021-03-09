Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ile su ücretlerinde indirim imkanı (Ekonomi haberleri)

İKİNCİ EL DURDU!

Geçtiğimiz yılı rekorlar ile geride bırakan ikinci el araç sektörü, yıl başından bu yana ise durgun günler geçiyor. Bu durum, fiyatlarda yüzde 20'ye yakın düşüşe yol açarken, araç stoğunu da artırdı. Yaklaşık 600 bin satılık, 100 bin de acil satılık araç olduğu belirtiliyor. İkinci el araç firmalarının yöneticileri, kademeli normalleşmeye dönülmesi ve yaz aylarının yaklaşması ile satışların yeniden canlanacağını düşünüyor.