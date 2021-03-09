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    Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ile su ücretlerinde indirim imkanı (Ekonomi haberleri)

    Devlet, şehit ailelerine yönelik sağladığı istihdam, maaş gibi hakların yanı sıra şehit çocuklarına özel okullarda ücretsiz eğitim gibi uygulamaları yürütüyor. Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ücretinde en az yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50 indirim imkanı veriliyor.

    Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ile su ücretlerinde indirim imkanı Ekonomi haberleri

    Devlet, şehit ailelerine yönelik sağladığı istihdam, maaş gibi hakların yanı sıra şehit çocuklarına özel okullarda ücretsiz eğitim gibi uygulamaları yürütüyor. Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ücretinde en az yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50 indirim imkanı veriliyor. Fatma GÖKSU.

    HACİZLİ MALLAR DEĞER BULACAK
    Hacizli     mallar ve enerji piyasasına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacak. Devletin alacaklarına karşı haczettiği mal ve gayrimenkullerin gerçek değerinden sahibini bulması için elektronik ortamda satışına izin verilecek. İhaleyi alıp vazgeçenlere 3 katı ceza gelecek.

    KARGODAN SÜRPRİZ ÇIKTI
    ARAS Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanları için sürprizler hazırladı. İlkinde bir kadın kurye kargo teslimatı için gittiği adreste kendisi için özel hediye ile karşılaştı. Transfer Merkezi'de ise kadın çalışanlar, adlarına özel gönderiyle karşılaştı.

        HAKAN ATİLLA İSTİFA ETTİ
        BORSA İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, istifanın kabul edildiği de duyuruldu.

        GİRİŞİMCİLİĞE DİJİTAL KATKI
        TÜRK Telekom, üreten kadınları dijital teknolojilerle destekliyor. 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hayata geçirilen 'Dijital Pazar Yeri' etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikayelerini paylaştı. Türk Telekom, projeyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı.

        OPPO ÜRETİME BAŞLADI
        Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Çinli akıllı telefon markası OPPO'nun, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı. Fabrikada üretimi inceleyen Varank, "OPPO'nun Tuzla'daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor" dedi.

            APPLE 139 ÜLKEYİ GEÇTİ
            ABD'li teknoloji devi Apple'ın kasasında nakit 195 milyar dolar olarak açıklandı. Bu da 139 ülkenin milli gelirinden fazla. Apple CEO'su Tim Cook, "Apple, nakit parasını riske edecek yatırımlarla ilgilenmez" dedi.

            EN PAHALI TWEET TÜRK'ÜN OLDU
            Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i açık artırmada 2.5 milyon dolara satıldı. Alıcının Malezya'da yaşayan Türk asıllı Cryptoland'in ve Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi olduğu öğrenildi.

            GETİRİDE BİRİNCİ MEVDUAT OLDU
            TÜFE ile indirgendiğinde Şubat'ta en yüksek reel getiri yüzde 0.25 ile mevduat faizinde gerçekleşti. Yıllık olarak da külçe altın TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.55 ile en yüksek reel getiriyi sağladı.

                HELAL HAMLESİ
                Türkiye, mal ve hizmetin yanı sıra finans piyasasını da kapsayan helal ekonomide lider ülke oluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 17 ülkedeki 36 belgelendirme kuruluşundan akreditasyon başvurusu alındığını söyledi.

                İKİNCİ EL DURDU!
                Geçtiğimiz yılı rekorlar ile geride bırakan ikinci el araç sektörü, yıl başından bu yana ise durgun günler geçiyor. Bu durum, fiyatlarda yüzde 20'ye yakın düşüşe yol açarken, araç stoğunu da artırdı. Yaklaşık 600 bin satılık, 100 bin de acil satılık araç olduğu belirtiliyor. İkinci el araç firmalarının yöneticileri, kademeli normalleşmeye dönülmesi ve yaz aylarının yaklaşması ile satışların yeniden canlanacağını düşünüyor.
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                Haberler Ekonomi Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ile su ücretlerinde indirim imkanı (Ekonomi haberleri)
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