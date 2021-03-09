Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ile su ücretlerinde indirim imkanı (Ekonomi haberleri)

Devlet, şehit ailelerine yönelik sağladığı istihdam, maaş gibi hakların yanı sıra şehit çocuklarına özel okullarda ücretsiz eğitim gibi uygulamaları yürütüyor. Şehit yakınları ve gazilerin elektrik ücretinde en az yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50 indirim imkanı veriliyor. Fatma GÖKSU.
HACİZLİ MALLAR DEĞER BULACAK
Hacizli mallar ve enerji piyasasına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacak. Devletin alacaklarına karşı haczettiği mal ve gayrimenkullerin gerçek değerinden sahibini bulması için elektronik ortamda satışına izin verilecek. İhaleyi alıp vazgeçenlere 3 katı ceza gelecek.
KARGODAN SÜRPRİZ ÇIKTI
ARAS Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanları için sürprizler hazırladı. İlkinde bir kadın kurye kargo teslimatı için gittiği adreste kendisi için özel hediye ile karşılaştı. Transfer Merkezi'de ise kadın çalışanlar, adlarına özel gönderiyle karşılaştı.