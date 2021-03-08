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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 16:37
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    • 08.03.2021 16:37
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    yine dopdolu! ?

    Merakla ve heyecanla yayınlanması beklenen yine dopdolu. Vatandaşlar marketlerin aktüel katoloğunu yakından takip edenler güncel kampanyaların neler olduğunu merak ediyor. Peki ? En çok ziyaret edilen marketler zinzirinde gıdadan güzellik ürünlerine, hijyen ürünlerinden şarküteri ürünlerine, bebek ihtiyaçlarından kişisel bakıma daha pek çok geniş çaplı kategoride fırsatlar yer alıyor. Güncel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. İşte güncel katalog…

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

    Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu ve içerisindeki indirimler incelenmeye başlandı. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler markete gitmeden önce online olarak kampanyaları incelemek istiyor. Migroskop 4-17 Mart 2021 indirimlerinde yine birbirinden güzel ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Güncel Migros aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte Migroskop 4-17 Mart 2021…

    MİGROS 4-17 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    bisiklet indirimleri

        atıştırmalıklar

        deterjan ürünleri

        mutfak ürünleri

            güzellik ürünleri

            şarküteri ürünleri

            kahvaltılık ürünleri
                Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Migroskop 4-17 Mart 2021 indirimlerinde neler var?
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