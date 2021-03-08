Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu ve içerisindeki indirimler incelenmeye başlandı. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler markete gitmeden önce online olarak kampanyaları incelemek istiyor. Migroskop 4-17 Mart 2021 indirimlerinde yine birbirinden güzel ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Güncel Migros aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte Migroskop 4-17 Mart 2021…