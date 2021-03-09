Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız" dedi.

Arslan, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıkları bir diğer kredi ürünü olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarının 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunduklarını belirtti.

Osman Arslan, KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin lira limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunduklarını söyledi.