TABLİYE BLOĞU SAYISI 26'YA ULAŞTI

Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 26 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.