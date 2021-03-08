Son dakika: Faizsiz konutta suistimalle ilgili flaş gelişme: Hapis cezası geliyor





Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu parayı zimmetine geçiren şirket yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensuplarına, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.



Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.