Son dakika: Faizsiz konutta suistimalle ilgili flaş gelişme: Hapis cezası geliyor

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin yasanın dün Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya girmesiyle birlikte faizsiz konutta yeni dönem başladı.
Yasal statünün kazanılmasıyla sisteme güvenin ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artması bekleniyor. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak.
Yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek.
Şirketler de fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek.
18 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Sabah'ın haberine göre, şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. İzinsiz faaliyette bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.