



'ATILAMAZ' DENİLEN ADIMLAR ATILDI

Türkiye, son yıllarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında attığı adımların meyvelerini toplamaya başlıyor. Eski Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren özellikle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında "atılamaz" denilen adımlar yaşama geçirildi. Sondaj gemileri uluslararası piyasalara göre çok uygun şartlarda Türkiye'ye kazandırıldı. Yerli ve milli araştırma gemileri, mühendisler devreye alındı. Albayrak, Karadeniz'deki gaz keşfinin ilk sinyalini "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de iki tane, Karadeniz'de iki tane kuyu kazacağız" sözleriyle 2017'de vermişti.



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