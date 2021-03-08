Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin vatandaşla 2023'te buluşması için çalışmalar başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği 405 milyar metreküp doğalgazın karaya ulaşması için gerekli 210 kilometrelik boru hattının mühendislik ve detay etüt çalışmalarına başladı. Üretim tesislerinin kurulacağı Filyos Bölgesi'nde zemin etüdü çalışmaları ve yatırımlara ilişkin ÇED raporu çalışmaları sürüyor.
BORU HATTI YAPILACAK
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın verdiği bilgiye göre, doğalgaz iletim sistemimizin hidrolik akış açısından en uygun bağlantı noktası Sakarya'dan başlıyor. Gazı, Sakarya'ya taşımak için 210 kilometre uzunluğunda bir boru hattı çalışması yapılacak. Deniz tarafında ise platform ve platformdan karaya kadar olan kısımda yaklaşık 155 kilometre civarında hat olacak.
ZEMİNE BAKILIYOR
Keşif yapılan sahaya en yakın liman Zonguldak'a bağlı Filyos'ta... Üretim tesislerinin kurulacağı bölge olarak da burası belirlendi. Bölgedeki arazilerin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsisi için ilgili kurumlarla mutabakat sağlandı ve zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Bölgede yapılacak yatırımlara ilişkin ÇED raporu çalışmalarına da start verildi.