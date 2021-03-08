Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan nakdi ücret desteğinin şubat ayı ödemesinin ne zaman yapılacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının geçen hafta hesaplara yatırılmasıyla birlikte nakdi ücret desteği alanlar ödeme tarihine odaklandı. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.