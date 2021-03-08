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    evde yeni dönem: 14 günde cayma hakkı

    Yasa yürürlüğe girdi, konutta yeni dönem başladı. Sisteme girenler 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Faizsiz evde yeni dönem
    Tasarruf finansman şirketlerine yönelik yasanın uygulamaya girmesiyle konutta yeni dönem başladı. Müşteri, sözleşmeyi takip eden 14 gün içinde gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. İzinsiz faaliyette bulunanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para, senet veya diğer malları zimmetine geçirenlere hapis cezası olacak.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi Faizsiz evde yeni dönem: 14 günde cayma hakkı
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