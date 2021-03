Kadınlara erken emeklilik

Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor.Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor.Ama anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumlar borçlanılabiliyor.Evlat edinen de çocuğunu evlatlık veren de doğum borçlanması yapabiliyor.Burada evlat edinilen çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.Borçlanmada her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın tarafından kullanılabiliyor.Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor.Çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilir, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilir. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabilir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar için 'esnaf muaflığı' devreye giriyor. Esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi vermiyor, SGK 'ya başvurarak sigortalı da oluyor. 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayılıyor. Buna göre; bu yıl için ödenecek prim tutarı aylıkBu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.