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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 16:03
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    • 08.03.2021 16:03
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    istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile " Fonları" ve "ları" oldu. Peki, 8 Mart en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    8 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064885 0,24
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052332 0,23
    HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048750 0,22
    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024603 0,14
    ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052276 0,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009881 0,48
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010042 0,29
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010099 0,25
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018819 0,23
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066125 2,28
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044106 2,26
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129407 0,82
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057258 0,70
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058271 0,65
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014351 0,86
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033406 0,86
    Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,109190 0,69
    Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,068337 0,63
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020483 0,59
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028693 0,72
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027123 0,29
    VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029714 0,28
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023237 0,26
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031834 0,22
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072111 0,13
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026342 0,13
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073024 0,13
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074724 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078584 -0,68
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037227 -0,66
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049529 -0,65
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042609 -0,64
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081463 -0,64
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022062 -0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079444 -0,20
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,101203 -0,15
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108129 -0,01
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108690 -0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020044 -1,23
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019846 -1,21
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020892 -1,02
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020920 -0,99
    MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020950 -0,97
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029281 -0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042000 -0,35
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042943 -0,33
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042928 -0,33
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026627 -0,33
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047269 -0,32

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    Haberler Ekonomi 8 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?
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