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    • 08.03.2021 13:47
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    • 08.03.2021 13:47
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    8 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,83 oranında 7,98'den yükselerek işlem gördü. 8 Mart Pazartesi 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    8 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gözde Girişim 7,98 7,47 6,83
    Alarko GMYO 28,84 27,16 6,19
    Hektaş 30,48 28,96 5,25
    Borusan Mannesmann 33,26 32,00 3,94
    Alcatel Lucent Teletaş 40,30 38,82 3,81
    İskenderun Demir Çelik 12,37 11,93 3,69
    Petkim 6,20 6,02 2,99
    Koza Altın 132,30 128,90 2,64
    Coca Cola İçecek 71,40 69,80 2,29
    Akçansa 19,21 18,80 2,18
    Vestel 31,10 30,46 2,10
    Tüpraş 108,80 106,70 1,97
    Ereğli Demir Çelik 16,12 15,81 1,96
    Halk GMYO 3,35 3,29 1,82
    Doğuş Otomotiv 33,08 32,52 1,72
    Halkbank 5,48 5,39 1,67
    Aksa Enerji 11,32 11,14 1,62
    Brisa 30,60 30,12 1,59
    Anadolu Grubu Holding 28,80 28,36 1,55
    Ege Gübre 222,10 219,00 1,42

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İş Yatırım Menkul Değerler 20,12 20,68 -2,71
    Deva Holding 30,64 31,24 -1,92
    Netaş Telekomünikasyon 32,42 33,02 -1,82
    Yapı ve Kredi Bankası 2,72 2,77 -1,81
    Oyak Çimento 8,12 8,26 -1,69
    İş Bankası (C) 5,84 5,94 -1,68
    MLP Sağlık 25,76 26,20 -1,68
    Pınar Süt 23,90 24,30 -1,65
    Akbank 6,23 6,32 -1,42
    Şekerbank 1,39 1,41 -1,42
    Garanti Bankası 9,12 9,25 -1,41
    Anadolu Efes 25,34 25,70 -1,40
    Ege Endüstri 1.520,80 1.542,30 -1,39
    Sabancı Holding 10,77 10,91 -1,28
    Tofaş Oto Fabrikası 38,62 39,08 -1,18
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,72 1,74 -1,15
    Koç Holding 22,82 23,08 -1,13
    TAV Havalimanları 25,60 25,86 -1,01
    Enka İnşaat 7,83 7,90 -0,89
    Bera Holding 25,14 25,36 -0,87

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    Haberler Ekonomi 8 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
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