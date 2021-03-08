8 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 7,98 7,47 6,83 Alarko GMYO 28,84 27,16 6,19 Hektaş 30,48 28,96 5,25 Borusan Mannesmann 33,26 32,00 3,94 Alcatel Lucent Teletaş 40,30 38,82 3,81 İskenderun Demir Çelik 12,37 11,93 3,69 Petkim 6,20 6,02 2,99 Koza Altın 132,30 128,90 2,64 Coca Cola İçecek 71,40 69,80 2,29 Akçansa 19,21 18,80 2,18 Vestel 31,10 30,46 2,10 Tüpraş 108,80 106,70 1,97 Ereğli Demir Çelik 16,12 15,81 1,96 Halk GMYO 3,35 3,29 1,82 Doğuş Otomotiv 33,08 32,52 1,72 Halkbank 5,48 5,39 1,67 Aksa Enerji 11,32 11,14 1,62 Brisa 30,60 30,12 1,59 Anadolu Grubu Holding 28,80 28,36 1,55 Ege Gübre 222,10 219,00 1,42

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: