Valiliklerden kaymakamlıklardan koronavirüs ile mücadele sürecinde bazı destekler alabilirsiniz. Koronavirüsle mücadele kapsamında Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar başladı. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve ilgili tüm kurumlar ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara hızla yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve diğer Devlet kurumlarına yardım başvuruları gerçekleştiriliyor. Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır?
VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ
Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.
Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.
VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR
Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.