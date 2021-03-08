BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR

Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;

Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere

Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları

Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar

Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar

Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar

Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler

Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.

Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Boşanan kadına devlet destekleri ve maddi yardımlar başlıklı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.