Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor.
Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor.
Ancak yıl ve yaş şartını doldurmasına karşın primi eksik olduğu için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor.
Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor.
Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor.
Ancak yıl ve yaş şartını doldurmasına karşın primi eksik olduğu için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor.
Bu kişilere de toplu ödeme imkanı var. Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor.
HANGİ ŞARTLAR VAR?
Yasa, SSK ve Bağ- Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.
● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.
MİRASÇI DA ALIYOR
Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor.
Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.
Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.
SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri veriliyor.
Bağ- Kur'lulara (4B) tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler iade ediliyor.
Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor.
3600 GÜNLE EMEKLİLİK
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500.